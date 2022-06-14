وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام دواء "اوليوميانت" كعلاج لمرض الثعلبة في الجسم كاملا.

وأوضح بيان الإدارة، اليوم الإثنين، أن الوكالة الأمريكية للغذاء والدواء منحت ترخيصا لأول دواء يتم تناوله عن طريق الفم في شكل حبوب لعلاج الصلع الذي تسببه حالة الثعلبة البقعية الذي يصيب الملايين حول العالم كل عام، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقًا للبيان، تصيب الثعلبة أكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام، إذ يهاجم الجسم بصيلات الشعر، مما يتسبب في تساقط الشعر، وتم تصميم دواء اوليوميانت لمنع تلك الاستجابة الجسدية.

ووافقت الوكالة سابقًا على علاجات تعالج أجزاء معينة من الجسم، لكن دواء اوليوميانت هو أول علاج للثعلبة معتمد من إدارة الأغذية والعقاقير يعالج الجسم بالكامل.

وقال كيندال ماركوس، مدير قسم الأمراض الجلدية وطب الأسنان في مركز تقييم الأدوية والبحوث التابع لإدارة الغذاء والدواء، في البيان: "إن الوصول إلى خيارات العلاج الآمنة والفعالة أمر بالغ الأهمية لعدد كبير من الأمريكيين المصابين بالثعلبة الشديدة، ستساعد موافقة اليوم على تلبية الحاجة الكبيرة التي لم تتم تلبيتها للمرضى الذين يعانون من داء الثعلبة الحاد".

ومرض الثعلبة هو اضطراب في المناعة الذاتية يمكن أن يسبب تساقط الشعر والصلع في اماكن متفرقة من جسم الإنسان.

وحصل اوليوميانت سابقًا على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2018 كعلاج للمرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي المعتدل إلى الشديد، وهو أيضًا علاج معتمد لـ كوفيد-19 لبعض البالغين الذين يتم نقلهم إلى المستشفى.