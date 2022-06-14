برداريتش يتولى تدريب تشينايين الهندي

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تولى لاعب المنتخب الألماني السابق توماس برداريتش منصب المدير الفني لفريق تشينايين المنافس في دوري السوبر الهندي لكرة القدم.

ونشر النادي الهندي فيلم رسوم متحركة قصير اليوم الثلاثاء يظهر برداريتش وهو ينزل من قطار، وحمل الفيديو تعليق "أهلا توماس برداريتش".

وكان تشينايين، المتوج بلقب الدوري الهندي مرتين، قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول الدوري الذي يتنافس به إجمالي 11 فريقا.

وكان برداريتش /47 عاما/، الذي شارك في ثماني مباريات مع المنتخب الألماني، قد لعب لعدة أندية خلال مسيرته من بينها باير ليفركوزن وفولفسبورج وهانوفر.

وانتهت آخر تجربة تدريبية سابقة له في مارس الماضي، وكانت مع فريق فلازنيا الألباني، والذي قاده للقب كأس ألبانيا في عامي 2021 و2022.