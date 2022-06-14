أحمد موسى: لاعب كوريا بكى على حال منتخبنا بعد الهدف الرابع

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انتقد الإعلامي أحمد موسى، ما اعتبره أداء باهتا قدمه المنتخب الوطني أمام منتخب كوريا الجنوبية في المباراة التي أقيمت ظهر الثلاثاء وخسرها الفراعنة1 / 4.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" عبر شاشة "صدى البلد": "مستوى منتخب كوريا الجنوبية الحقيقي لم يظهر أمام منتخب مصر.. كانت بيجربوا خطة في المباراة".

وأضاف أن لاعب منتخب كوريا الجنوبية بكى على حال منتخب مصر بعدما سجل الهدف الرابع.

وأشار موسى إلى أن المنتخب كان من الممكن أن يخسر بثمانية أهداف لو أن المنتخب الكوري قدّم مستواه الحقيقي.

ولفت إلى أن أحدا من أعضاء اتحاد الكرة لم يتقدم باستقالته، موضحا أن كل السيناريوهات تبقى واردة فيما يخص مستقبل الاتحاد ومصير الجهاز الفني.

ونوه موسى بأن خالد الدرندلي ومحمد بركات سيقدمان تقريرا كاملا عن رحلة كوريا الجنوبية قبل اجتماع يعقد يوم الخميس ويُتوقع أن يشهد اتخاذ عدد من القرارات.