كوريا الجنوبية تعتزم تسريع استقدام العمال المهاجرين إلى البلاد لمواجهة نقص العمالة

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الكورية الجنوبية سوف تعمل على تسريع استقدام العمال المهاجرين إلى البلاد للمساعدة في مواجهة مشكلة نقص العمالة في قطاعي الزراعة والمصايد وقطاعات أخرى في أعقاب جائحة كورونا.

ويشار إلى أن المزارع والمصايد والشركات الصغيرة، التي تعتمد غالبا على العمال المهاجرين، تعاني من نقص العمالة في أعقاب جائحة كورونا، حيث أدى تشديد القيود على الحدود للحد من تدفق العمال المهاجرين.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة العمل والتوظيف القول إنها سوف تحضر 26 ألف عامل مهاجر، حصلوا على تصاريح عمل كورية، ولكن لم يتمكنوا من دخول البلاد، وذلك في الفترة ما بين الشهر الحالي وأغسطس المقبل.

وتسعى الوزارة لاستقدام 28 ألف عامل مهاجر آخرين في الفترة ما بين سبتمبر حتى ديسمبر المقبلين.

وكان العدد السنوي للعمال المهاجرين الذين يصلون كوريا الجنوبية قد بلغ عام 2019 نحو 51 ألفا و336، وانخفض العدد إلى 6688 شخصا خلال عام 2020، وبلغ 10 آلاف و510 خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا.