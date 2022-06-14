مسؤول كوري جنوبي يدعو لعقد محادثات قمة مع الصين واليابان

أكد النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون-دونج، اليوم الثلاثاء، ضرورة عقد محادثات قمة مع كوريا الجنوبية والصين واليابان في القريب العاجل؛ لتعميق التعاون بين الدول الثلاث.

وقال جو هيون-دونج، في كلمته خلال المنتدى الدولي للتعاون الثلاثي 2022 المنعقد في سول، وأوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية: "علينا تعزيز أنظمة التعاون الكوري الصيني الياباني بصورة أكثر، ومن أجل ذلك هناك حاجة إلى عقد محادثات القمة الكورية الصينية اليابانية في القريب العاجل بعد عامين من غيابها".

وأكد ضرورة تقوية إرادة التعاون على مستوى رؤساء الدول الثلاث من أجل تطوير العلاقات القائمة بينها، متعهدا بالتعاون من أجل عقد القمة الثلاثية بالنجاح.

ومن جهته، قال السفير الصيني لدى سول شينج هايميونج، في كلمته خلال المنتدى، إن "نجاح النظام الاقتصادي الضخم في شمال شرق آسيا يعود إلى الحفاظ على التضامن والتعاون على أساس القيم الآسيوية والسير على طريق التعددية المستقيم"، داعيا الدول الثلاث إلى التعاون الأقوى لتنشيط قوة المحرك للانتعاش الاقتصادي العالمي.

وأضاف: "الاقتصاد العالمي الحالي يتعثر جراء جائحة فيروس كورونا وأزمة شبكة التوريد وظاهرة تفكيك العولمة"، وحث الدول الثلاث على تسريع اتفاقية التجارة الحرة الكورية الصينية اليابانية وتحرير التجارة والاستثمار ليساعد ذلك على الازدهار الاقتصادي الإقليمي.

وبدوره، قال السفير الياباني لدى سول أيبوسي كويتشي: "لقد ظلت العلاقات الكورية الصينية اليابانية تتطور منذ عقد محادثات القمة الثلاثية بينها عام 1999، وشهدت تحسنا في التعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والرياضة وغيرها منذ تأسيس أمانة التعاون بين كوريا الجنوبية والصين واليابان عام 2011"، مؤكدا أهمية تبادل الزيارات للتعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والحاجة إلى استعادة التبادلات وجها للوجه بصورة عاجلة.

يشار إلى أن محادثات القمة الثلاثية انعقدت بالتناوب بين الدول الثلاث منذ عام 2008، غير أنها لم تعقد منذ المحادثات الأخيرة في الصين في ديسمبر عام 2019.