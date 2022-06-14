مسح: الألمان تبرعوا بـ812 مليون يورو على الأقل لدعم أوكرانيا

أظهر مسح أن المواطنين في ألمانيا تبرعوا بما لا يقل عن 812 مليون يورو لدعم أوكرانيا منذ بدء الحرب العدوانية الروسية عليها في نهاية فبراير الماضي.

وقال المعهد الألماني المركزي للقضايا الاجتماعية (DZI)، اليوم الثلاثاء، في برلين، إنه يفترض أن حجم التبرعات لصالح المتضررين من الحرب داخل أوكرانيا وخارجها أعلى من ذلك، لأن العديد من المبادرات الصغيرة جمعت أيضا أموالا لم تؤخذ في الاعتبار عند إجراء المسح.

ووفقا للمعهد، فإن هذا أكبر مبلغ تبرعات (بالقيمة الاسمية) يتم جمعه لصالح كارثة واحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبالنسبة للمتضررين من كارثة تسونامي في جنوب شرق آسيا عام 2004، تم جمع تبرعات في ألمانيا بقيمة 670 مليون يورو في ذلك الوقت. وبأخذ تطورات الأسعار في الحسبان، فإن ذلك يعادل 904 ملايين يورو اليوم، وفقا لحسابات المعهد.

وقال المديرالتنفيذي للمعهد، بوركهارد فيلكه، في بيان: "في رأينا، الاستعداد للتبرع ودعم أوكرانيا لا يزال مرتفعًا. ومع ذلك، انخفض حجم الأموال والأشياء التي يتم التبرع بها يوميا"، مشيرا إلى أن أزمة الجوع في السودان ودول إفريقية أخرى توضح أن "هذا الجزء من العالم أيضا بحاجة ماسة إلى مساعدة المجتمع الدولي".