الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء يبحثون المشهد السياسي

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، اليوم الإثنين، الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث تطورات المشهد السياسي في العراق.

وقال مجلس القضاء الأعلى - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن زيدان استقبل الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معهما تطورات المشهد السياسي وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والخدمي للعراق.

وأضاف البيان أن أطراف اللقاء اتفقت على دعوة كافة القوى السياسية إلى لم الشمل ووحدة الصف للوصول الى معالجة حقيقة وواقعية للأزمة السياسية بما يضمن وحدة العراق ومصالحه على كافة الأصعدة.

ودعا المجتمعون، كافة النخب والفعاليات الإعلامية والثقافية إلى "التهدئة وإشاعة روح المحبة والتضامن المجتمعي بين كافة أطياف ومكونات الشعب العراقي".