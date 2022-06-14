نحو 10 آلاف شخص ينزحون في موزمبيق إثر موجة عنف جديدة

اضطر نحو 10 آلاف شخص إلى الفرار من منازلهم في موزمبيق منذ يونيو بسبب موجة جديدة من العنف، حسبما ذكرت منظمة (أنقذوا الأطفال) أو "سيف ذا تشيلدرين" اليوم الثلاثاء.

ويسعى معظم النساء والأطفال إلى الفرار من إقليم كابو ديلجادو الذي يسوده العنف شمالي البلاد، حيث تقع أعمال الاغتصاب والاختطاف وغيرها من أعمال العنف.

وذكرت منظمة (أنقذوا الأطفال) أن أغلب الهجمات تركزت مؤخرا في حي أنكوابي الذي لم يواجه هذا العنف قبل الآن. واستقر هناك العديد من الأشخاص الذين نزحوا للحي وكانوا يقيمون في منازل مؤقتة. وغالبا ما كانت ظروف سكنهم "كارثية" حيث تعذر عليهم الحصول على المأوي ودورات المياة والملابس والغذاء.

يشار إلى أن المتمردين الإسلاميين يشنون هجمات وحشية منذ عام 2017 شمالي موزمبيق، وهي منطقة تشارك فيها شركة توتال الفرنسية للطاقة في مشروع للغاز المسال تبلغ قيمته المليارات.

وفي مارس 2021 ، تعرضت مدينة بالما الساحلية لهجوم من قبل المتطرفين. وأعلنت ميليشيا تنظيم الدولة الإسلامية في وقت لاحق سيطرتها على المدينة.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزح مئات الآلاف من الأشخاص ولقي كثيرون آخرون حتفهم.

وكان الرئيس فيليبي نيوسي أعلن في سبتمبر إعادة السيطرة على جميع أحياء كابو ديلجادو التي يسيطر عليها المتمردون.