كييف: القوات الروسية تنفذ هجمات على مدن شرقي البلاد

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ذكرت القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية نفذت عمليات هجومية في عدة مواقع شرقي أوكرانيا فيما يتواصل قتال الشوارع العنيف للسيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك المهمة من الناحية الاستراتيجية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في أحدث تقاريرها أن روسيا تعيد حشد قواتها وتحاول جلب التعزيزات.

وذكرت الهيئة أن هناك هجمات روسية في روبيجنه في خاركيف وزولوتي في منطقة لوهانسك، وصد الجنود الأوكرانيون أحد الهجمات في بيريستوف بمنطقة دونيستك.

وذكر تقرير أن المدفعية الروسية الثقيلة تطلق القذائف على جميع قطاعات الجبهة تقريبا شرقي أوكرانيا وجنوبها.

ولم يتسن التحقق من التقرير بصورة مستقلة.