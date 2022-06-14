التعليم: فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 23 يونيو، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: http://tawzef.emis.gov.eg

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن هذا الإعلان يتضمن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بــ21 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بــ 8 محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، وهم القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، السويس، أسيوط، مشيرًا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تستعد للعام الدراسي الجديد 2022/2023 عن طريق اختيار الكوادر من المعلمين والإداريين للعمل بها، وتدريبهم على أيدي خبراء على آليات تدريس المناهج الدراسية المطبقة بالمدارس، وكيفية تطبيق معايير الجودة بها، بالإضافة إلى التدريب على معايير تقويم وتقييم الطلاب.

وأكد مجاهد، ضرورة قراءة المتقدمين شروط ومعايير الالتحاق بكل مدرسة بالملف الخاص بإعلان فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الموقع الرسمي للوزارة، ومراعاة الدقة في إدخال البيانات الصحيحة باستمارة التقدم.

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن المعلم هو أحد أهم الدعائم الأساسية للمنظومة التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ولابد من توجيه الكثير من الاهتمام إليه؛ نظرًا لدوره المؤثر في إمداد الطلاب بالمعلومات، وتشكيل وإصلاح سلوكياتهم، وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، وعليه توفر وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع الشركاء الصناعيين العديد من المميزات للمعلمين والإداريين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل، الحصول على حوافز مادية عديدة مرتبطة بالأداء، وتوفير تدريبات تقنية مستمرة عالية الجودة على أيدي خبراء، ذلك بالإضافة إلى العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

وأشار إلى التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعد الاختبارات والمقابلات الشخصية، والذي يعد اجتيازهم ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.