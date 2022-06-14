ستولتنبرج: قمة مدريد ستقر تعزيزا كبيرا لقدرات الردع والدفاع لحلف الناتو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن قمة الحلف في مدريد ستقر تعزيزا كبيرا لقدرات الردع والدفاع للناتو.

وفي أعقاب محادثات مع العديد من زعماء الدول الأعضاء في الحلف في لاهاي، قال السياسي النرويجي مساء اليوم الثلاثاء إن الحلف عزز قدرته على حماية كل سنتيمتر من أراضي الناتو والدفاع عنها وذلك في رد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا مشيرا إلى أن الخطوات التالية سيتم اتخاذها خلال القمة المزمع عقدها في أواخر الشهر الجاري.

وحسب تصريحات ستولتنبرج، دارت مناقشات حول ضرورة نقل المزيد من القوات المسلحة المستعدة للقتال والتجهيزات إلى أراضي الناتو الشرقية كما تطرقت المناقشات أيضا إلى إدخال زيادة جديدة على مستوى جاهزية القوات.

ولم يفصح ستولتنبرج عن تفاصيل أخرى.

وبحث المجتمعون أيضا زيادة عدد قوات الناتو المتمركزة بشكل دائم في الأراضي الشرقية للحلف بشكل أكبر مما كان عليه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المنتظر إنشاء هياكل ستعمل على إتاحة مثل هذا التعزيز للقوات الموجودة في تلك المنطقة بسرعة أكبر وذلك في حال ظهور تهديد ملموس.

كان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن في الأسبوع الماضي أن ألمانيا ستدعم هذه الخطط وستزيد من تواجد قواتها في ليتوانيا التي تقع على حدود جيب كاليننجراد الروسي والتي يوجد بها حاليا أكثر من 1000 جندي ألماني يشاركون في تأمين الجناح الشرقي للناتو.