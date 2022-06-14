عملية جراحية لكوندي تزامنا مع رغبة تشيلسي في التعاقد معه

تأكد خضوع جول كوندي مدافع فريق أشبيلية الإسباني لكرة القدم لعملية جراحية اليوم الثلاثاء بسبب إصابة في الفخذ، وذلك بعد أن اضطر للخروج من الملعب خلال المباراة التي خسرها المنتخب الفرنسي أمام نظيره الكرواتي صفر / 1 أمس الاثنين ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتردد فيه أن تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع كوندي /23 عاما/، وذلك بعد 12 شهرا من إخفاق النادي الإنجليزي في ضم اللاعب.

لكن إصابة اللاعب قد تشكل عقبة في طريق الصفقة المحتملة.

وكان المنتخب الفرنسي على دراية بإصابة كوندي قبل مباراة أمس، حسب ما أكده المدير الفني ديديه ديشامب، ورغم ذلك لم يجر الكشف عن تفاصيل الإصابة عقب المباراة.

وقال ديشامب عقب المباراة :"كنت أعرف جيدا حالته البدنية. غدا (الثلاثاء) سيحتاج إلى التدخل الجراحي لأنه يعاني من مشكلة استمرت لعدة أشهر."

وشارك كوندي في 11 مباراة مع المنتخب الفرنسي، وقد أثبت نفسه ضمن أبرز المدافعين الشبان في العالم، ولمع نجمه خلال المشوار الناجح لأشبيلية في الدوري الأوروبي في موسم 2019 / 2020 .

ويلعب كوندي بشكل أساسي في مركز قلب الدفاع مع ناديه، لكن تعدد إمكانيات اللاعب أتاحت مشاركته بشكل منتظم في مركز الظهير الأيمن مع المنتخب الفرنسي.