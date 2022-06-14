ارتفاع أسعار الجملة في أمريكا خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي بما يؤكد استمرار الضغوط التضخمية على مختلف قطاعات الاقتصاد، وهو ما يعزز التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية بقوة خلال اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الذي بدأ اليوم.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0% شهريا وبنسبة 8ر10% سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% شهريا خلال أبريل الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حوالي ثلثي الزيادة في مؤشر الأسعار خلال مايو الماضي جاءت نتيجة ارتفاع أسعار السلع وبخاصة الطاقة.

وعند استبعاد السلع والطاقة فإن مؤشر أسعار الجملة سجل خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 5ر0% شهريا و3ر8% سنويا.

وتعتبر هذه البيانات أحدث مؤشر على أن التضخم سيظل مرتفعا في الولايات المتحدة لفترة أطول من توقعات أغلب المحللين.