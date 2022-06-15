خالد عكاشة: مصر تنتهج الدبلوماسية لتحقيق معادلة الأمن والاستقرار في إفريقيا

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما في خطاباته على موقف مصر الثابت تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة» مساء الثلاثاء، أن مصر تنتهج الدبلوماسية لتحقيق معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة والقارة الإفريقية، على الرغم من أن مصر لديها الثوابت والمحددات والخطوط الحمراء.

وأشار عكاشة إلى أن الرئيس السيسي حريص على استقرار الوضع في ليبيا وناشد جميع الأطراف هناك بضرورة ممارسة إنكار الذات وإعلاء مصلحة وطنهم والبعد عن المصالح الشخصية.

وأكد أن مصر تبذل قصارى جهدها للوصول بالملف الليبي لبر الأمان، بما يعيد البلاد إلى وضعها الأمني الإقليمي والعربي في نفس ذات الوقت.