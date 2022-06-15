إندونيسيا تقسو على نيبال بسباعية وترافق الأردن لنهائيات كأس آسيا 2023

حقق منتخب الأردن فوزه الثالث على التوالي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الآسيوية 2023 ، وتغلب على نظيره الكويتي 3 /صفر اليوم الثلاثاء على استاد جابر الأحمد الدولي في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى والتي شهدت فوزا كاسحا لمنتخب إندونيسيا على نظيره منتخب النيبال 7 /صفر.

وحسم منتخب الأردن الفوز في الشوط الثاني، حيث سجل أهدافه الثلاثة عن طريق علي علوان ومحمود مرضي ونور الدين الروابدة في الدقائق 62 و89 و90.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة ليحصد بطاقة التأهل المباشر إلى كأس آسيا مقابل ست نقاط لإندونيسيا في المركز الثاني وتوقف رصيد الكويت عند ثلاث نقاط في المركز الثالث لتنتهي آماله في التأهل إلى البطولة القارية، وظل منتخب النيبال في المركز الأخير بدون رصيد.

وفي المباراة الأخرى جاءت الأهداف السبعة لمنتخب إندونيسيا عن طريق ايفان ديماس دارمونو وويتان سليمان (هدفين) وفخر الدين اريانتو وساديل رمضاني وإلكان بوجوت ومارسيلينو فردينان في الدقائق السادسة و43 و54 و55 و80 و81 و90.