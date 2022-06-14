الرئيس العراقي: بلادنا في أحوج ما تكون إلى رص الصف الوطني

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن العراق في أحوج ما يكون إلى رص الصف الوطني والتكاتف بين جميع أبنائه.

واستعرض الرئيس العراقي خلال استقباله وفدا ضم عددا من شيوخ عشائر محافظة النجف، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، مجمل الأوضاع العامة، مشيرا إلى أن محافظة النجف أيقونة الاعتدال ودعم التعايش السلمي ونصرة مطالب المواطنين.

وأكد صالح "الدور الكبير الذي تلعبه النجف والمرجعية الدينية وشيوخ العشائر ووجهائها في الحفاظ على النسيج الاجتماعي في البلد، بما تمثله المدينة من رمز للاعتدال، ودعم المطالب الحقة للمواطنين، ونبذ العنف والدفاع ضد المخاطر التي تواجه البلاد، والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار".