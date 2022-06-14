الرئيس الفنزويلي في الكويت لإجراء مباحثات رسمية

وصل الرئيس الفنزويلي ، نيكولاس مادورو، إلى الكويت مساء الاثنين، برفقة زوجته سيليا أدالة مادورو ووفد رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مادورو سيجري خلال الزيارة مباحثات رسمية مع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ويرافق مادورو كلا من وزير القوة الشعبية للاتصال والمعلومات نائب الرئيس القطاعي للاتصال والثقافة والسياحة، فريدي ألفريد كونتريراس، وقائد حرس الشرف الرئاسي إيفان رافائيل دالا، ووزير السلطة الشعبية لديوان الرئاسة خورخي أليزر مونسالف، ووزير السلطة الشعبية للشؤون الخارجية كالروس رافائيل تورتوسا، ووزير السلطة الشعبية للزراعة والأراضي ويلمار ألفريدو سوتيلدو، بجانب عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الفنزويلية، وفقا لـ "كونا".