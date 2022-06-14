سلطات بيرديانسك: ميناء المدينة قد يصدر الحبوب إلى تركيا

أعلن رئيس الإدارة العسكرية المدنية في مدينة بيرديانسك الواقعة شمالي بحر آزوف (مقاطعة زابوروجيه)، ألكسندر سولينكو، أنها قد تبرم اتفاقات وعقود لتصدير الحبوب إلى تركيا عبر ميناء المدينة.

جاءت تصريحات سولينكو، للصحفيين خلال جولة تفقدية للإعلام الأجنبي والروسي، قال خلالها: «لدينا آفاق لإبرام العقود مع تركيا».

ووفقًا لسولينكو، فإن الحبوب التي تم جمعها في منطقة بيرديانسك جاهزة بالفعل للبيع، حيث ستنتقل الحبوب من هنا عبر الميناء.

وأضاف سولينكو: «سيكون لدينا قريبًا محصولا جديدا وسنضطر إلى إخلاء مرافق التخزين، يجب أن يكون كل شيء متوفر والمزارعون يحتاجون لبيعها لكسب المال».

وأشار إلى أن المزارعين يواصلون العمل والسلطات تساعدهم، خاتما بالقول: «هناك برامج لمساعدتهم على شراء الوقود ومواد التشحيم والأسمدة اللازمة حتى يتمكنوا من زراعة المحاصيل وحصادها وهذا ليس دخلهم فحسب، بل خبز السكان أيضًا وجزء من الاقتصاد».

وأعلنت جمهورية لوجانسك الانفصالية، إرسال الدفعة الأولى من الحبوب إلى روسيا وتبلغ نحو 650 طنا، وذلك عبر السكك الحديدية التي تربط الدولتين.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» تصريحات المسؤول في سلطات لوجانسك الذي قال: »حكومتنا وقيادة الجبهة الوطنية واجهت مهمة جادة وهي تنظيم تصدير وبيع الحبوب خارج أراضي الجمهورية، لقد نجحنا بجمع كمية كبيرة من الحبوب».

وأعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، الجمعة الماضية، أنه في المستقبل ستتم إزالة الحدود بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم، ما سيساعد أيضًا بتصدير الحبوب.