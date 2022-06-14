محادثات بين تايوان وليتوانيا على هامش اجتماع منظمة التجارة العالمية

اتفق كبير المفاوضين التجاريين في تايوان جون دينج، ونائب وزير الخارجية الليتواني رايمونداس كاروبليس، على ضرورة مقاومة بلادهما المشتركة للإكراه الاقتصادي الصيني، أثناء محادثات ثنائية عقدت بينهما في جنيف، بحسب ما أوردته صحيفة "فوكوس" التايوانية اليوم الثلاثاء.

والتقى الجانبان أمس الاثنين على هامش الاجتماع الوزاري الخاص بمنظمة التجارة العالمية، والذي ينعقد خلال الفترة من 12 وحتى 15 من حزيران/يونيو.

ومن جانبه، شكر كاروبليس أثناء المحادثات، تايوان حكومة وشعبا على دعم ليتوانيا، وأعرب عن ثقته في أن العلاقات التجارية بين البلدين ستستمر في النمو.

وقال كاروبليس، الذي شغل منصب وزير دفاع ليتوانيا منذ عام 2016 وحتى عام 2020، إن تايوان من جانبها، يمكن أن تستفيد من زيادة الاستثمارات في صناعتي الطاقة والليزر المتقدمتين في ليتوانيا.

من ناحية أخرى، أشار دينج في تصريحاته إلى أن ليتوانيا وتايوان واجهتا تحركات تجارية انتقامية من جانب الصين في انتهاك للوائح منظمة التجارة العالمية.