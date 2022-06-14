إثيوبيا تشكل لجنة للتفاوض مع قوات تيجراي

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قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الاتحادية شكلت لجنة للتفاوض مع قوات إقليم تيجراي الشمالي.

وقال أبي أمام البرلمان: "عن السلام تشكلت لجنة. تحتاج المفاوضات إلى الكثير من العمل، وتشكلت لجنة وستدرس كيفية إجراء المحادثات"، وفقا لوكالة رويترز.

وهذه أول مرة يذكر فيها أبي علنا معلومات عن اللجنة.

وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن سيرأس اللجنة التي ستستغرق ما بين عشرة و15 يوماً لصياغة تفاصيل محاور التفاوض.

واندلع القتال في تيجراي في نوفمبر 2020 وامتد إلى إقليمي عفر وأمهرا المجاورين في العام الماضي، لكن وتيرة القتال تراجعت منذ إعلان الحكومة الاتحادية هدنة إنسانية أحادية الجانب في مارس الماضي.