دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن، مؤكدًا أن القوات العراقية جاهزة وحاضرة للدفاع عن البلاد والشعب، والحدود مؤمنة بشكل كبير.

وقال الكاظمي -في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم- "على القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن.. والحكومة واجهت أصعب الظروف واستطاعت أن تجتازها عبر تدابير صعبة ومهمة أثبتت نجاحها".

وأضاف، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نستذكر في مثل هذه الأيام سقوط مدينة الموصل بيد عصابات داعش الإرهابية، وتدعونا هذه اللحظات إلى التفكّر والتأمّل في الأسباب التي أدّت إلى ذلك لتجنب ما حدث قبل ثماني سنوات"، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في الحاضر والمستقبل والتعلم مما جرى في السنوات الماضية، والعمل بكل طاقة من أجل مستقبل الأجيال.

وحذر الكاظمي من أن هناك من يحاول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي التحريض على العنف والفوضى وهذا أمر غير مقبول وسيقع تحت المساءلة القانونية، داعيًا الجميع إلى عدم الانسياق وراء هذا التحريض، والتحلي بالصبر والحكمة والعقلانية وتغليب مصلحة العراق وشعبه.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الحكومة بحاجة إلى الموازنة والاستقرار كي تمضي بمشاريعها لخدمة المواطن، وتحقيق استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدًا على تشديد الأمن على الحدود العراقية بشكل كبير، لافتًا إلى أن القوات العراقية جاهزة وحاضرة للدفاع عن أراضيها.