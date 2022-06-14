ارتفاع جديد في عدد الركاب والرحلات الجوية بألمانيا خلال مايو الماضي

يلحق قطاع الطيران الألماني بسرعة بمستويات ما قبل الجائحة، وفقا لأحدث بيانات صادرة اليوم الثلاثاء.

وزادت حركة الركاب في مطار فرانكفورت الدولي، أكبر مطار في ألمانيا، بشكل كبير في مايو الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ تفشي جائحة كورونا.

وقالت شركة فرابورت المشغلة للمطاار اليوم الثلاثاء، إن مطار فرانكفورت سجل نحو 4.6 مليون مسافر الشهر الماضي، بزيادة حوالي 600 ألف راكب مقارنة بأبريل الماضي، مشيرة إلى زيادة قوية في عدد المسافرين بغرض الترفيه.

وهذه زيادة تعادل أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف عدد الركاب مقارنة بالعام السابق، لكن يظل عدد الركاب أقل بنسبة 26% عما كان عليه قبل الجائحة، في مايو 2019.

ويأتي الطلب المتزايد وسط نقص في الموظفين في قطاع الطيران، الذي شطب، بما في ذلك فرابورت، آلاف الوظائف خلال الجائحة ويكافح الآن للعثور على موظفين.

ووفقا لخدمة مراقبة الحركة الجوية الألمانية "بي إف إس"، كان الارتفاع في عدد الرحلات الجوية على الصعيد الوطني ملحوظا بشكل خاص.

وقال متحدث باسم خدمة المراقبة: "وصلنا حاليا إلى نحو 90% من حركة المرور المسجلة في عام 2019. في أوقات الذروة، يرصد مشغلونا بالفعل رحلات جوية أكثر مما كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا".

وتم تسجيل حوالي 59 ألفا و972 رحلة في الأسبوع الممتد من 31 مايو حتى 5 يونيو. وقال المدير التنفيذي لخدمة المراقبة، ديرك مانس، إن الزيادة في أعداد الرحلات كانت "مُرضية"، ولكن رافقها العديد من "التحديات".