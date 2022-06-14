إزالة 251 حالة إشغال طريق خلال حملة مكبرة بكفر الدوار

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قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية وإنفاذ القانون.



وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٢٥١ مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك" وكذلك إزالة عدد ٢٩ فرش متنوع بعدد من مناطق المدينة من بينها "الطريق الزراعي، أسفل الكوبري الدولي، شارع بور سعيد، وشارع أحمد عرابي".

كما قامت الوحدة بمصادرة عدد ١٤ شيشة بعدد من المقاهي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".