قوى مدنية عراقية تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية مستقلة جديدة من الكفاءات الوطنية النزيهة

دعت قوى وتيارات مدنية وطنية عراقية، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل حكومة انتقالية مستقلة جديدة من الكفاءات الوطنية النزيهة تأخذ على عاتقها تهيئة الظرف الملائم لإجراء إنتخابات برلمانية جديدة في البلاد.

وذكر بيان صدر بعد اجتماع سبعة قوى وتيارات وأحزاب مدنية وطنية مستقلة عقد اليوم أن هذه القوى تؤكد" أنها ليست جزءاً من حالة الانسداد الحالي وتدعو إلى تجاوزه بمشروع وطني جامع وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة جديدة من الكفاءات الوطنية النزيهة تأخذ على عاتقها تهيئة الظرف الملائم لإجراء انتخابات جديدة".

وطالب البيان بضرورة "تعديل المنظومة الإنتخابية عبر تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية ومعالجة عجز مجلس النواب في أداء مهامه التشريعية والرقابية وخروجه على التوقيتات الدستورية وإلا فإن البرلمان ملزم بحل نفسه وفقا للدستور ".

ودعا المجتمعون إلى"تغليب لغة الحوار والتفاهم وعدم الدفع بإتجاه الفوضى والصراعات وإستخدام السلاح وتعريض السلم الأهلي لخطر حقيقي واحترام استقلالية القضاء والتزام قراراته وصولا إلى تحقيق العدالة بين المواطنين وتحقيق الاستقرار السياسي".

وضم الاجتماع القوى الوطنية العراقية وهي حركة واثقون والحزب الشيوعي العراقي والحزب الاجتماعي الديمقراطي والحركة المدنية الوطنية وحركة نازل آخذ حقي والتيار الديمقراطي وحركة وعي الوطنية.

وشكل انسحاب الكتلة الصدرية التي تضم 74 نائبا في البرلمان العراقي وتقديم استقالاتهم من البرلمان العراقي صدمة كبيرة ومخاوف قد تجر البلاد إلى ما لايحمد عقباه.

ولاتبدو الأجواء مهيئة أمام قوى الإطار التنسيقي الشيعي وحلفائها لتشكيل حكومة توافقية بعد تسريبات لعدد من كبار المسؤولين من أنهم سيشرعون بجولات تفاوضية مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للضغط عليه بالتراجع عن قرار استقالة نواب الكتلة الصدرية كونها الكتلة الأكبر في البرلمان.