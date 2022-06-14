البنتاجون: بوتين تراجع مؤقتا عن خططه في أوكرانيا

أكد مسئول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهدافا ومخططات على كامل الأراضي الأوكرانية.



و أوضح أن سيد الكرملين تراجع مؤقتا، واضطر في الوقت الحاضر إلى الاكتفاء بأهداف تكتيكية محددة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.



تأتي تلك التصريحات فيما يتصاعد التوتر بين روسيا والغرب، لاسيما الولايات المتحدة على خلفية دعم كييف بالسلاح والصواريخ المتطورة والمتقدمة، لاسيما بعيدة المدى منها، ما يثير حفيظة الكرملين.



كما تتزامن مع معارك عنيفة وتقدم ملحوظ للقوات الروسية في الشرق الأوكراني، منذ أسابيع، بعد أن أطلقت روسيا المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية، إثر انسحابها من محيط كييف في مارس الماضي.



وكانت القوات الروسية احتشدت قبل أشهر في محيط العاصمة الأوكرانية، فيما انتشرت المعلومات عن نية موسكو الإطاحة بحكم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلا أنها سرعان ما تراجعت نحو الشرق، بعد إخفاقات غير متوقعة، لتركز عملياتها شرقاً، ساعية للسيطرة على إقليم دونباس، وربطه بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.