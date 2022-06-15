مقتل 11 من عناصر داعش في عمليتين منفصلين شمالي بغداد

أفاد بيان عسكري عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن ثلاثة من عناصر تنظيم داعش قتلوا في كمين للقوات العراقية في أحد المناطق غربي مدينة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن قوات في قيادة العمليات المشتركة في كركوك نفذوا كمينا استهدفت عناصر في تنظيم داعش أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين في غربي محافظة كركوك.

وكان 8 من قيادات تنظيم داعش قد قتلو بضربة جوية عراقية استهدفت مخبأ للتنظيم في إحدى المناطق بمحافظة صلاح الدين. حسب بيان لخلية الإعلام الأمني وزع اليوم.