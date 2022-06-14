الإيسيسكو ينظم محاضرة حول دور الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين في ترسيخ قيم السلام

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالشراكة مع مندوبية قدماء المقاومين، وأعضاء جيش التحرير بالمغرب، محاضرة حول قيم الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين ومُثُل السلام والتفاهم بين الأمم، في إطار سلسلة محاضرات "الإيسيسكو"، التي تسعى إلى ترسيخ قيم السلام والحوار.

وتأتي المحاضرة، التي انعقدت اليوم الاثنين، بمقر الإيسيسكو، ضمن نشاطات الاحتفاء بالرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، وحضرها الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، ومصطفى الكتيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وعدد من السفراء.

وألقى المحاضرة دان فيجو بيرجتون، رئيس الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين، حيث قدم نبذة عن الفيدرالية، التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، موضحًا أنها منظمة غير ربحية وغير حكومية تضم 172 مؤسسة لقدماء المحاربين في 121 دولة حول العالم، وتضم تحت مظلتها حوالي 60 مليون من قدماء المحاربين.

واستعرض بيرجتون جهود ومبادرات الفيدرالية لبناء الأمن والسلام، باعتبارهما أساس تطوير المجتمعات، ودورها في دعم أفراد عائلات قدماء المحاربين وضحايا الحروب، والاعتناء بهم ومساعدتهم على الاندماج داخل المجتمع، وضمان كرامتهم وصحتهم ورفاهيتهم.

وأضاف أن الشروط التي يجب أن تتوفر لبناء السلام، يأتي في مقدمتها الاطلاع على التاريخ لزيادة وعي النشء، وبناء منصة مشتركة لدعم السلام العالمي.



