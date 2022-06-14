سفير إثيوبيا في موسكو: اكتمال 88% من أعمال بناء سد النهضة

أعلن السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، أن 88% من أعمال بناء سد النهضة اكتملت، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لاستكمال أعمال البناء في نهاية العام المقبل.

وقال تيغينو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن 88% من أعمال بناء سد النهضة اكتملت و"نخطط لاستكمال جميع أعمال البناء بحلول نهاية عام 2023".

وأشار السفير الإثيوبي إلى أنه "نظرًا لأن سد النهضة هو مشروع أنشأته إثيوبيا بنفسها، فسيتم إدارته فقط من قبل الإثيوبيين، ولكن قد نشارك المعلومات مع دول المصب عند الضرورة".

وأكد تيغينو "ضرورة الحوار مع مصر والسودان في إطار الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق حول السد".