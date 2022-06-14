 سفير إثيوبيا في موسكو: اكتمال 88% من أعمال بناء سد النهضة - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟
النتـائـج تصويت

سفير إثيوبيا في موسكو: اكتمال 88% من أعمال بناء سد النهضة


نشر في: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 9:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 9:18 ص

أعلن السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، أن 88% من أعمال بناء سد النهضة اكتملت، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لاستكمال أعمال البناء في نهاية العام المقبل.

وقال تيغينو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن 88% من أعمال بناء سد النهضة اكتملت و"نخطط لاستكمال جميع أعمال البناء بحلول نهاية عام 2023".

وأشار السفير الإثيوبي إلى أنه "نظرًا لأن سد النهضة هو مشروع أنشأته إثيوبيا بنفسها، فسيتم إدارته فقط من قبل الإثيوبيين، ولكن قد نشارك المعلومات مع دول المصب عند الضرورة".

وأكد تيغينو "ضرورة الحوار مع مصر والسودان في إطار الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق حول السد".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك