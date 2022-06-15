اقتصادية قناة السويس: التوجه العالمي يقوم على التكامل وليس التنافس

بعد إطلاق استراتيجية التطوير

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن التوجه العالمي يقوم على التكامل وليس التنافس، فيما يخص توطين صناعة السيارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن إعداد استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي اعتمدها مجلس الوزراء، تضمن الحديث مع الشركات نفسها التي ترغب في المشاركة بالعمل.

وأوضح أن المستهدف إنتاج 75 ألف سيارة لكل مُصنِّع بشكل سنوي، بإجمالي تتعدى الـ150 ألف سيارة.

وأشار إلى أن هناك ثلاث شركات عالمية تولي اهتماما كبيرا بالعمل مع مصر في هذا التوجه الجديد، موضحًا أن المستهدف أن تكون مصر مركزا لهذه الصناعة.

ودشن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية تطوير صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لشرق بورسعيد، وذلك خلال جولته يوم الثلاثاء بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورافقه الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.