الناطق باسم الحكومة الأردنية: سنرفع سعر البنزين بداية كل شهر

أعاد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، اليوم الاثنين، التأكيد على تبقي 4 رفعات على أسعار المشتقات النفطية خلال العام الحالي.

جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" على قناة "المملكة"، للتأكيد على تصريحات سابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، التي قال فيها إن "الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة".

وأوضح الشبول أن الحكومة ستعمل على "رفع أسعار البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلسا للتر"، موضحا أن "الضرائب لم ترتفع وما ارتفع هو أسعار المشتقات النفطية فقط".

وأشار الشبول إلى أن الحكومة "لم تعكس في شهر نوفمبر الماضي أسعار الديزل على السوق المحلي، وجمدت في أشهر فبراير ومارس وأبريل الضريبة على المشتقات النفطية".

وأضاف الشبول أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان"، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة".

وأكد الشبول على أنه "لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء ولم يبحث حتى الآن في تخفيض الضريبة المفوضة عليها".

وأعاد التأكيد على أن الحكومة عملت على تجميد الزيادات الظاهرة في أسعار المشتقات النفطية ولم يتم عكسها على الضريبة عليها"