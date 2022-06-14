أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا، في أنحاء العالم تجاوز 535.7 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 535 مليونا و745 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات ليتجاوز 6 ملايين و310 آلاف وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و552 مليون جرعة.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.