فنانة روسية تواجه عقوبة السجن لسنوات في معسكر عقابي بسبب رسومات للنساء

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طالب ممثلو ادعاء في روسيا بعقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام وشهرين في معسكر عقابي للفنانة يوليا تسفيتكوفا بسبب روسوماتها لأجساد النساء.

ووجهت اتهامات للفنانة والناشطة النسائية تسفيتكوفا (29 عاما) بإنتاج وتوزيع مواد إباحية، حسبما قالت والدتها آنا خودريفا في منشور على موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء.

وتعتزم محكمة روسية في كومسومولسك-نا-أموري، في أقصى شرق روسيا إصدار الحكم يوم 17 يوليو بعد المرافعة الختامية لتسفيتكوفا.

وتواجه تسفيتكوفا العقوبة القصوى التي تبلغ ستة أعوام في السجن في محاكمة واجهت انتقادات بأنها تعسفية من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن تسفيتكوفا، المعروفة بأنها تدافع عن مجتمع الشواذ قد تعرضت لعدة غرامات في روسيا بسبب رسم زخارف قوس قزح للأزواج المثليين.

وقالت تسفيتكوفا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل المحاكمة إنهلا تلقت عدة تهديدات بالقتل.