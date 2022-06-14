القيعي ضاحكا: موسيماني لو ابني كنت حرمته من الميراث

حمّل عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي السابق بيتسو موسيماني، مدرب الأحمر السابق مسئولية رحيله عن الفريق.

وقال القيعي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "موسيماني لم يأتِ للأهلي على المجهول. كان يعلم أين يضع قدمه، ويتفق مع من، وما هي الأمور التي يقبلها الأهلي، والأمور التي لا يقبلها، وكان سعيدًا جدًا جدًا جدًا".

وأضاف: "لكن النجاحات السريعة المتلاحقة المبهرة جعلت موسيماني يقول (لأ ده انا بقى).. عندما تكون هناك علاقة بين طرفين، فمن الحكمة والرؤية أن يقتنع كلاهما أن النجاح ليس أحاديًا.. أنا أوفر لك المناخ وانت تعمل على استغلال ذلك".

وتابع: "التصريحات الكثيرة والتعليقات (اللي محدش كان مبسوط منها)، ثم يترك الفريق وتغادر، ولا تتحسب للعواقب، لأنك أخرجت نفسك من تلك العواقب.. قرر ذلك بينه وبين نفسه، لم يعلن عن ذلك".

وأكمل: "تشعر أن موسيماني فكّر كمحترف وهذا حقه، (هو مش ابن النادي)، هو رأى التوقيت الأنسب للرحيل بهذه النجاحات كي تجني ثمارها ي مكان آخر".

وتابع: "سمعت ان موسيماني لديه عقد تحليل لمباريات كأس العالم، أو أن لديه عروض، وهذا منطقي بسبب خبرته".

وأضاف: "موسيماني جاء للأهلي ونجح معنا وأسعدنا وأسعدناه، واللغة التي تم بها فك الارتباط لغة ناس يحترمون بعضهم وناس، لكن أنا لم اتفاجئ بأنه يريد الرحيل".

وأتم القيعي: "موسيماني كان يعتبرني مثل والده ؟ (لو ابني كنت حرمته من الميراث) –ضاحكًا-... لكن دعنا نقول أنه من حقه أن ينقل طموحاته ويجدد دوافعه".