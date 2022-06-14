تغريم 6 شركات خدمات لوجيستية في كوريا الجنوبية بسبب التحكم في الأسعار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت هيئة التجارة العادلة الكورية الجنوبية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية حرية المنافسة، اليوم الثلاثاء، فرض غرامة قدرها 6.53 مليار وون (5.06 مليون دولار) على 6 شركات خدمات لوجيستية لاتهامها بالتحكم في الأسعار.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان الهيئة القول إن شركات سي.جيه لوجيستيكس كورب، ودونج بانج ترانسبورت لوجيستيكس، و4 شركات أخرى، تواطأت من أجل التحكم في الأسعار للفوز بمناقصات عقود التحميل والتفريغ في الموانئ لصالح شركة صناعة الصلب الكورية الجنوبية بوسكو خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

وذكرت الهيئة أن الشركات الست تواطأت على تقسيم أحجام العمل فيما بينها قبل الاشتراك في المناقصة، مع تحديد الأسعار بشكل مسبق بهدف الفوز بالعقود بسهولة.

وتخطط هيئة التجارة العادلة لفرض الجزء الأكبر من الغرامة على شركة دونج بانج بقيمة 2.2 مليار وون ثم على سي.جيه لوجيستيكس بقيمة 1.02 تريليون وون.

وقالت الهيئة إن الإجراء العقابي سيساعد في كبح التواطؤ ودعم المنافسة في سوق النقل.