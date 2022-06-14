قال النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، إنه قدّم بيانا عاجلا بعد خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي 1 / 4 التي وصفها بـ"الكارثة".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام فشل فشلا ذريعا في إدارة الرياضة، موضحًا أن أقل شيء يُقدمه الاتحاد هو تقديم الاستقالة.



وأوضح أن استقالة الاتحاد ليست الهدف لكن من الضروري محاسبة كل من أخطأ في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه سبق أن تقدم بطلب إحاطة بشأن واقعة "صفر المونديال" وما تم إنفاقه في هذا الصدد، فاستقال اتحاد الكرة لكن دون إجراء المحاسبة.



وأبدى استغرابه من قلة المواهب المصرية في كرة القدم، مُرجعا ذلك إلى الفساد والمجاملات، موضحًا أنه قدم طلب إحاطة الأسبوع الماضي بشأن مشروع الهدف الذي أعلن رئيس اتحاد الكرة أنه كلف 600 مليون جنيه، دون أن يعرف أحدٌ مكانه.



وخسر المنتخب الوطني بأربعة أهداف مقابل هدف، أمام نظيره الكوري الجنوبي، في المباراة التي جرت ظهر اليوم الثلاثاء، بالعاصمة سول.



وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني حصوله على فترة إجازة خارج البلاد، خلال الفترة المقبلة.



وأوضح جلال خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة كوريا الجنوبية انه سيتوجه خارج مصر، لقضاء أجازة لمدة أسبوع.