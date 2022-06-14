رئيس وزراء البرتغال: النقاش حول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قد يؤدي لانقسامه

حذر رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا من أن النقاش حول منح أوكرانيا حالة الترشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد يقسم التكتل ويخلق "توقعات مغلوطة".

وتابع كوستا في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن أفضل دعم يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمه لأوكرانيا هو الحفاظ على وحدته، مضيفا أن انقسامه سيكون "هدية" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح رئيس الوزراء أن "خلق توقعات مغلوطة تتحول إلى خيبة أمل مريرة هو شيئ خطير"، مطالبا بالتركيز على الحلول الفعلية لدعم أوكرانيا بدلا عن المزيد من المناقشات القانونية.

وأشارت الشبكة إلى أن كوستا لم يعارض بشكل صريح انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنه أكد على أن الأولوية هي للدعم الفوري والواضح ، محذرا من بدء مفاوضات طويلة تمتد لسنوات خلال الوقت الحالي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد صرحت السبت، خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أن المفوضية ستكون مستعدة للانتهاء من تقييمها حول منح أوكرانيا حالة الترشح لعضوية الانضمام إلى الاتحاد بحلول نهاية الأسبوع المقبل.