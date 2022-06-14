الرئيس الألماني يبدأ اليوم زيارة لسنغافورة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير زيارة تستغرق يومين لسنغافورة اليوم الثلاثاء.

وفي مستهل الزيارة التقى شتاينماير وزيرة الخارجية السنغافورية فيفيان بالإكريشنان في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ومن المقرر أن يجري محادثات مع الرئيسة حليمة يعقوب ونائب رئيس الوزراء لورانس وونج في سنغافورة.

وهذه أول رحلة خارجية كبيرة يقوم بها شتاينماير في فترة ولايته الثانية.

وأعيد انتخاب شتاينماير رئيسا اتحاديا في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يزور إندونيسيا يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وتشمل موضوعات الجولة حرب أوكرانيا وعواقبها على النظام العالمي، إلى جانب تشكيل العلاقات الاقتصادية.

وقال شتاينماير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سنغافورة وإندونيسيا شريكتان وثيقتان وموثوق بهما لألمانيا وأوروبا... إنهما تسعيان مثلنا من أجل تجارة عادلة قائمة على القواعد وتشاركان في الهيئات الدولية. ولديهما موقف واضح تجاه الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا".

ووصف شتاينماير منطقة المحيطين الهندي والهادئ بأنها منطقة مهمة للتجارة العالمية وتتعرض في الوقت نفسه لضغوط فيما يتعلق بالسياسة الأمنية، "لا سيما في ضوء زيادة استبداد الصين".

وتترأس إندونيسيا حاليا مجموعة الدول العشرين الصناعية والناشئة الرائدة، وتتولى ألمانيا رئاسة مجموعة الدول السبع.

ودعت الحكومة الألمانية إندونيسيا لحضور قمة مجموعة السبع المقرر عقدها نهاية هذا الشهر في ولاية بافاريا الألمانية.

ومن المقرر أن يلتقي شتاينماير الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في العاصمة جاكرتا.