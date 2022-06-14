محافظ البحر الأحمر يتفقد سوق الخضار وشادر اللحوم بسفاجا

أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الثلاثاء، جولة موسعة في مدينة سفاجا، بدأت يتفقد سوق الخضار وشادر اللحوم، لمتابعة اسعار الخضروات واللحوم بالمدينة.

ووجه حنفي باستمرار مبادرة بيع كيلو اللحوم بـ125 جنيها التي كان مقرر انتهائها عقب شهر رمضان، مشدداً على التجار بعدم المغالاة في أسعار السلع، حيث إنه لا يوجد مبرر لذلك، نظراً لتوافر مخزون استراتيجي من السلع يكفي لعدة أشهر، لافتاً إلى أن هذه الجولة تأتي تنفيذاً لتعهده بأن جولاته الميدانية تشمل كل المدن لمتابعة جهود ضبط الأسعار.

وأكد أن توجيهات القيادة السياسية صارمة بالعمل على ضبط الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار بحسم، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتابع يومياً عملية ضبط الأسعار، والتصدي لظاهرة جشع التجار واستغلال المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يمثل قضية أمن قومي في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، حرص المحافظ على الاستماع لمطالب وشكاوى بعض المواطنين المتواجدين بالسوق، مؤكدا أنه يبذل قصارى جهده لخدمة أهالي البحر الأحمر، وتوفير كافة متطلباتهم.

وتفقد المخبر الآلي لمتابعة سير العمل به، والوقوف على جودة الخبز ووزن الرغيف الذي يتم صرفه للمواطنين، مشدداً على الجهات المعنية بضرورة التأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية، من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.