شركة جو أهيد جروب البريطانية للنقل العام تقبل عرض استحواذ بقيمة 648 مليون جنيه إسترليني

وافقت شركة جو أهيد جروب أكبر مشغل لقطارات النقل الجماعي في لندن وحافلاتها ذات الطابقين الشهيرة على عرض الاستحواذ من مجموعة استثمار بقيادة منافستها الأسترالية كينيتك مقابل 648 مليون جنيه إسترليني (789 مليون دولار).



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مساهمي جو أهيد سيحصلون على 1500 بنس مقابل كل سهم من أسهم الشركة نقدا، وهو ما يزيد بنسبة 24% عن سعر السهم في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي، أخر يوم تداول قبل كشف بلومبرج عن أنباء الصفقة.



يعرض اتحاد الشركات (الكونسرتيوم) الذي تقوده كينيتك 1450 بنس نقدا مقابل كل سهم من أـسهم جو أهيد، في حين سيحصل المساهمون على توزيعات نقدية خاصة بقيمة 50 بنس، ضمن التوزيعات النقدية النهائية لهذا العام المالي. وتشترك كينيتك المدعومة من صندوق التقاعد الكندي أو.بي تراست، مع شركة النقل الإسبانية جلوبالفيا إنفرجن للاستحواذ على الشركة البريطانية.



كانت بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق أن صندوق التقاعد أو.بي تراست يجري محادثات متقدمة بشأن الاستحواذ على جو أهيد، وأنه قد يتم الإعلان عن الصفقة خلال أيام.



وتدير جو أهيد أيضا جوفيا ثيمزلينك أكبر شركة قطارات في بريطانيا والمسؤولة عن تشغيل قطارات الركاب في لندن وأحد خطوط القطارات إلى مطار جاتويك أحد مطارات العاصمة البريطانية لندن.