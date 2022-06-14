شؤون الأسرى الفلسطينية: إسرائيل اعتقلت 450 طفلا فلسطينيا منذ مطلع 2022

أفاد تقرير فلسطيني رسمي نشر اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 450 طفلا فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري، غالبيتهم من شرق القدس.

وحذر التقرير، الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، من "الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد بحق الأطفال الفلسطينيين" لاسيما في مدينة القدس.

وأوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 353 طفلا من المدينة المقدسة من إجمالي 450 طفلا تم اعتقالهم منذ مطلع العام الجاري، وجرى الإفراج عن غالبيتهم بعد فترات احتجاز متفاوتة.

وبحسب التقرير، تواصل السلطات الإسرائيلية اعتقال قرابة 170 طفلا في سجونها ومراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة وهم قيد الاعتقال.

واتهم التقرير، إسرائيل، بانتهاك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا ذات العلاقة بحقوق الأطفال بما يتعلق بتحريم اعتقالهم وضمان منحهم كامل الحقوق، فضلا عن عدم تعرضهم لسوء المعاملة.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية "تعمد إلى اعتقال الأطفال من منازلهم ليلا وترويعهم وترهيبهم، وأحيانا يتم اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع، أو وهم في طريقهم إلى المدارس، وتحتجزهم في ظروف سيئة وسط حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية".

كما لفت إلى عرض الأطفال المعتقلين على المحاكم العسكرية الإسرائيلية "التي عادة ما تلجأ إلى إصدار أحكام عالية وقاسية دون النظر لما تعرض له الأطفال من تعذيب وكيفية انتزاع الاعترافات منهم".

ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مؤسسات المجتمع الدولي ذات الاختصاص بالأطفال وحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على توفير الحماية لأطفال فلسطين لاسيما في القدس ووقف الاستهداف الإسرائيلي لهم.