تداول 30 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 30 سفينة للحاويات والبضائع العامة و4780 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز - فى بيان صادر اليوم الثلاثاء - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32 ألفا و750 طنا تشمل 19800 طن كسب صويا و8450 طن يوريا و4500 طن بضائع متنوعة.

وأشار البيان إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 58 ألفا و251 طنا تشمل 7000 طن خردة و11035 طن حديد و14250 طن قمح و1566 طن خشب زان و4400 طن سكر و20000 طن ذرة، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 714 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 282 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2127 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 82664 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 291 ألفا و186 طنا.