حارس إيطاليا السابق: الأهلي أفضل فريق عربي وإفريقي

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يرى والتر زينجا حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق وفريق إنتر ميلان، أن الأهلي أفضل فريق في الوطن العربي وإفريقيا في الوقت الحالي.

وقال زينجا في تصريحات لـ برنامج السادسة : "لست متابعًا جيدًا للدوري المحلي في مصر، ولكني أشاهد الكثير من مباريات الأهلي في البطولة الإفريقية ومونديال الأندية."

وأضاف: "أرى أن الأهلي أفضل فريق في الوطني العربي والقارة الإفريقية في الوقت الحالي، ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين."

وعند سؤال زينجا عن رأيه في الحارس الإيطالي جيانلوجي دوناروما، قال: "هو حارس مميز ويمتلك خبرات كبيرة، ولكن ينقصه بعض الفنيات فقط ليصبح أفضل حارس في العالم."

وتابع: "أتمنى أن يتعلم دوناروما من أخطائه السابقة في المستقبل، لكي يصبح أسطورة في حراسة المرمى مثل مانويل نوير."

وأتم: "أرى تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا، الأفضل بمركزه في العالم حاليًا."