حارس إيطاليا السابق: الأهلي أفضل فريق عربي وإفريقي

يرى والتر زينجا حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق وفريق إنتر ميلان، أن الأهلي أفضل فريق في الوطن العربي وإفريقيا في الوقت الحالي.
وقال زينجا في تصريحات لـ برنامج السادسة : "لست متابعًا جيدًا للدوري المحلي في مصر، ولكني أشاهد الكثير من مباريات الأهلي في البطولة الإفريقية ومونديال الأندية."
وأضاف: "أرى أن الأهلي أفضل فريق في الوطني العربي والقارة الإفريقية في الوقت الحالي، ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين."
وعند سؤال زينجا عن رأيه في الحارس الإيطالي جيانلوجي دوناروما، قال: "هو حارس مميز ويمتلك خبرات كبيرة، ولكن ينقصه بعض الفنيات فقط ليصبح أفضل حارس في العالم."
وتابع: "أتمنى أن يتعلم دوناروما من أخطائه السابقة في المستقبل، لكي يصبح أسطورة في حراسة المرمى مثل مانويل نوير."
وأتم: "أرى تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا، الأفضل بمركزه في العالم حاليًا."