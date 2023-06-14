وزيرة الداخلية الألمانية تأمل ألا تواجه الأسر المعيلة إجراءات المعالجة الحدودية لمسألة اللجوء

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الثلاثاء إنها تأمل ألا تضطر الأسر المعيلة إلى المرور بإجراءات المعالجة الحدودية المنصوص عليها في تسوية اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت فيزر لمحطة "إيه آر دي": "لقد سمعت إشارات أولية من البرلمان الأوروبي بأنه يجب إعفاء الأطفال الصغار على وجه الخصوص".

وتابعت: "أنا واثقة جدا من ذلك."

ولكن حتى لو لم ينجح ذلك ، وفقا لفيزر ، فإن الحكومة الألمانية لن تشكك بعد الآن في اللوائح الجديدة. وقالت: "تفاوضنا على حل وسط. سنلتزم به".

ودعت الحكومة الألمانية بشدة في المفاوضات إلى إعفاء الأسر المعيلة من إجراءات المعالجة الحدودية.

وينص الإصلاح على وجه الخصوص على معاملة أكثر صرامة للمهاجرين الذين ليس لديهم فرص للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وسيتم الانتهاء من عمليات التحقق في غضون 12 أسبوعا، على أن يتم الترحيل الفوري لأولئك الذين تم رفضهم.

كما أشارت فيزر إلى آلية التضامن المتفق عليها للقبول الإلزامي للاجئين في الاتحاد الأوروبي. وافترضت أن من شأن هذا أن يخفف عن السلطات المحلية في ألمانيا.

وأضافت: "سيتغير الكثير بالنسبة للبلديات لأن لدينا أخيرا آلية تضامن ملزمة وتوزيع أفضل في الاتحاد الأوروبي".