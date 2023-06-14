رجح خبير قانوني أمريكي، أن يبحث محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن فئتين من الأدلة في قضية الوثائق السرية؛ وهما أدلة براءة وأدلة تعزل الشهود.

وأوضح نعمة رحماني المدعي الفيدرالي السابق، في تصريحات لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن أدلة البراءة يمكن أن تتضمن شيئا يظهر أن الوثائق لم تكن سرية، وأن ترامب تعاون مع الأرشيف الوطني ولم يعرقل العدالة أو يعرقل تحقيقهم".

وحول الشهود، أفاد رحماني بأن فريق ترامب القانوني سيبحث في "أي تصريحات أو تصرفات غير متسقة لشهود".

‏

من جهته، قال المدعي العام المنتخب في فلوريدا والمدعي الفيدرالي السابق مايكل مكوليف، إن محاميي ترامب سيبحثون عن أي دليل "قد يتعارض مع المزاعم الواردة في لائحة الاتهام المفصلة للحكومة".

وتابع مكوليف: "سيقدم الدفاع دفاعا واقعيا وسيطعن أيضا في شرعية العملية المستخدمة لتطوير الأدلة ضد ترامب"، مكملا: "هذا جزء طبيعي ومتوقع من عملية العدالة الجنائية".

‏

واعتبر أن ‏"قضية الوثائق السرية تعرض ترامب لأكبر خطر قانوني وربما سياسي على المدى الطويل"، مشددا على أن "المحاكمة ستكون عملية مضبوطة للغاية حيث سيتعين على ترامب وفريق دفاعه اللعب وفقا لقواعد الإثبات وسلوك قاعة المحكمة".

ويواجه ترامب لائحة اتهام تضم 37 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته منصبه كرئيس للولايات المتحدة ورفض إعادتها بعد أن طلب المدعون ذلك.

وجاء في لائحة الاتهام أن الوثائق السرية "تضمنت معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية والأسلحة لكل من الولايات المتحدة والدول الأجنبية؛ البرامج النووية للولايات المتحدة؛ ومواطن الضعف المحتملة للولايات المتحدة وحلفائها في الهجوم العسكري؛ وخطط لانتقام محتمل ردا على هجوم أجنبي".

كما شددت اللائحة الموجهة إلى ترامب على أن "الكشف غير المصرح به عن هذه الوثائق السرية يمكن أن يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة والعلاقات الخارجية وسلامة الجيش الأمريكي والمصادر البشرية واستمرار جدوى أساليب جمع المعلومات الاستخباراتية الحساسة للخطر".