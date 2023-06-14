حفيدة يحيى باشا إبراهيم عن مقبرة الخالدين: مدينة بروج تجذب 9 ملايين سائح سنويًا

قالت ريم منصور، حفيدة يحيى باشا إبراهيم رئيس وزراء مصر السابق، إن منطقة القاهرة التاريخية المشيدة منذ 1400 عام؛ مسجلة ضمن التراث العالمي لليونسكو، مؤكدة أن ذلك كفيلا بحمايتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ONE» مساء الثلاثاء، أن المنطقة لا تزال تحتفظ بالتراث والمعمار المتميز، مؤكدة أن وسائل المواصلات التي تخدم القاهرة؛ تقع خارج حدود القاهرة التاريخية.

وتابعت: «ماذا لو نقلنا الشواهد؛ هل نستطيع أن ننقل كل الشخصيات المهمة والتاريخية على مدار 1400 سنة، وكيف سيتم تحديد أنه رفات الشخصيات التاريخية»، منوهة أن القيمة التاريخية تكمن في في التراث والمباني القديمة -وليس بمدينة جديدة يتخللها بعض المزارات الأثرية- مؤكدة أن هذا بدوره يقلل من القيمة الاقتصادية والتاريخية للمنطقة.

وأكدت أن فكرة إنشاء مقبرة للخالدين على غرار مدينة بروج العالمية التي تعد مزار سياحي عالمي يجذب 9 ملايين سائح سنويا؛ عظيمة شريطة أن تظل في رحاب السيدة النفيسة والإمام الشافعي، معقبة: «لا يمكن نبني مقبرة جديدة في مكان جديد لا يوجد فيه رائحة التاريخ».

وتابعت: «فكرة مقبرة الخالدين عظيمة سوف تحكي عظماء القرن الواحد والعشرين، أما مقابر السيدة عائشة ستظل لجيلها بكل ما يحاط بها من شوارع وأبواب وتراث؛ لا يمكن أن ننقله».

وأصدر الرئيس السيسي مساء الإثنين توجيها الرئيس؛ بشأن تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة جميع الجهات المعنية والأثريين من أجل بلورة رؤية متكاملة حول موقف نقل بعض مقابر منطقة السيدة نفيسة والإمام وإعلانها أمام الرأي العام مطلع يوليو المقبل.

كما وجه الرئيس السيسي بإنشاء «مقبرة الخالدين» في موقع مناسب، لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن.