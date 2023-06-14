طارق الشناوي عن أزمة حلا شيحة: تعبر عن حالة يعيشها المجتمع المصري

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنانة حلا شيحة؛ تعبر عن حالة يعيشها المجتمع المصري، بشأن التردد في ارتداء الحجاب من عدمه، معقبا:« المجتمع نفسه فيه تردد بموضوع الحجاب موجود، لكن كونك نجم الأضواء ردود الفعل عليك بتكون قوية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الثلاثاء، أن الفنانة حلا شيحة؛ موهبة تملك من الإمكانيات والقبول وجاذبية الكاميرا الكثير، مؤكدا أنها استطاعت إثبات موهبتها بقوة على الساحة في تلك الحقبة التي شهدت ظهور اثنين من أهم الممثلات في مصر منى زكي وحنان ترك.

وتابع: «الجمهور يراها مترددة، والجميع سوف يسامحها؛ عن ما تحسم رأيها بقول واحد نابع من وجدانها، يجب ألا تلقي باللوم على أي عنصر خارجي؛ لازم تعترف بالخطأ عن قناعة داخلية».

من جانبها علقت الإعلامية بسمة وهبة؛ على زيجتها الأخيرة بشأن زوجها السابق الداعية الإسلامي معز مسعود، قائلة: «أنا أرى مع احترامي للزوج أن كل زوجة بعد انفصالها بتخرج عندها حالة نفسية».

وشدد الناقد الفني طارق الشناوي على ضرورة التوقف عن خلق الأعذار وإلقاء اللوم على أفعال الآخرين ومن ثم الاعتراف بالأخطاء وتحمل تبعاتها، معقبا: «لازم اعترف أني أخطأت، وغير مقبول أن أبرر بأن فلأن دفعني لأن في كل مرة ممكن شخص آخر يدفعك».

وتابع: «الحل الوحيد أن تعود حلا شيحة وبداخلها يقين، لأنها عندما عادت لم تكن موقنة؛ أنها تعود إلى المكان الصحيح، ولكن هذه المرة يجب أن توقن أن هذا هو الاختيار وأنه لا عودة إلى المربع صفر مرة أخرى».