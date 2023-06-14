قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إنه تقدم بمقترح إلى الحوار الوطني بشأن وضع ميثاق شرف يلزم بعدم التعامل مع جماعة الإخوان، ووضع حد فاصل لتلك الجماعة الإرهابية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أنه كان متأكدًا من استحالة عودة الإخوان مرة أخرى للمشهد السياسي في مصر، حتى مع دعوات البعض لإجراء مصالحة.

ونوه أن البعض قد يعتقد بأن الإخوان «كارت انتخابي»، معقبًا: «تلك الجماعة ثغرة في ظهر الوطن ولا يجوز أن تكون كارتًا انتخابيًا، التواصل مع الجماعة أمر خاطئ، ولن نعيش حياتنا في لجان عفو».

وفي سياق متصل، تحدث عن تخوف البعض من دخول مصر في حالة عدم استقرار مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية، قائلًا إن الدستور والقوانين ومؤسسات الدولة في أتم قوتها، وتسير بشكل مختلف عن 2013.

وذكر أن المواطنين عليهم ألا ينساقوا وراء دعوات الإخوان على مواقع التواصل، لافتًا إلى أن أنصار الجماعة تحدثوا عن عودة محمد مرسي رئيسًا حتى بعد وفاته، كما دعوا إلى التظاهر وإسقاط نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم يفلحوا في الأمر.

وأشار إلى أن «الإخوان فقدوا إنسانيتهم واستغلوا الدين بصورة كبيرة»، مختتمًا: «أتمنى ألا تكون لهم عودة، والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، لديه مقولة مشهورة وهي (المتغطي بالإخوان عريان)».