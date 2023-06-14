التنسيق الحضارى: وضعنا هوية بصرية لعمران العاصمة الإدارية تتماشى مع عمارة المستقبل

قال محمد أبوسعدة رئيس جهاز التنسيق الحضارى، إن الجهاز وضع صياغة للهوية البصرية للعمران فى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل يتماشى مع عمارة المستقبل.

وأشار أبوسعدة إلى أن الجهاز أعاد صياغة العمران للمداخل المؤدية إلى العاصمة الإدارية الجديدة سواء من الناحية الشمالية أو الشرقية أو الغربية أو الجنوبية، وصولا إلى صياغة الهوية البصرية لبوابات العاصمة، بهدف تأهيل الزائر بصريا قبل الدخول لها.

وأضاف أبوسعدة لـ«الشروق»، أن الجهاز شارك فى مسابقة لاختيار الأعمال الفنية للميادين الموجودة فى العاصمة، لوضع الهوية البصرية لها بجانب تحديد الشكل الفنى للفراغات العامة بها، وتمهيد الساحات والمحاور الرئيسية وفرش الطرق وتصميم مناطق اللاند سكيب.

ونوه بأن دور الجهاز فى العاصمة هو وضع السياسات والرؤى والمعايير الفنية لشكل العمران، بهدف الوصول إلى هوية بصرية تتماشى مع شكل عمارة المستقبل.

وفيما يتعلق بلون مبانى العاصمة الإدارية الجديدة، على غرار مشروع الطلاء الموحد بالمحافظات، أوضح أبوسعدة، إن الجهاز لم يحدد لونا موحدا للمبانى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن مبانى العاصمة الإدارية تتسم بالتباين، بهدف الوصول إلى هوية بصرية معينة تتماشى مع شكل عمارة المستقبل.

وحول العائد من مزار الخالدين حال تنفيذه، أوضح رئيس الجهاز، أن المزار سيكون له مردوده الاقتصادى، بجانب مردوده الثقافى والمعرفى لدى الأجيال الحالية والقادمة، مضيفا أن تلك الفكرة ليست وليدة الوقت الحالى، بل لها تجارب عالمية تم تطبيقها فى العديد من دول العالم من خلال نقل الشخصيات العامة والتاريخية، على سبيل المثال فرنسا وإنجلترا وألمانيا وغيرها من دول العالم.