دبلوماسي: زيارة رئيس وزراء الهند لأمريكا تهدف إلى إضفاء طابع مؤسسي على التعاون بين البلدين

قال دبلوماسي أمريكي بارز من أصل هندي، إن الزيارة الرسمية، المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، تتعلق ببناء وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين أكبر ديمقراطيتين في العالم للعقدين المقبلين.



وأكد ريتشارد فيرما، نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، أن الزيارة جاءت "في توقيت مثالي"، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء، اليوم الأربعاء.



وأضاف أمس الثلاثاء "هناك الكثير من الأسباب، التي تجعل هذه الزيارة منطقية للغاية، في الوقت الحالي، نظرا لأنها تتعلق ببناء وإضفاء الطابع المؤسسي لتعاوننا خلال العقدين المقبلين، وخلال الأعوام العشرة المقبلة أو نحو ذلك، هذا بالضبط ما أراد الرئيس القيام به، لهذا السبب، أعطى الأولوية لتلك الزيارة".



وتبدأ زيارة مودي في 21 يونيو، وتستمر 4 أيام.