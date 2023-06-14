بوتين يتعهد بحماية موسكو والمدن الروسية الكبرى بعد هجمات بطيران مسير

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تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحماية موسكو والمدن الروسية الكبرى الأخرى بشكل أفضل في أعقاب الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة.

ووعد بوتين في اجتماع مع الصحفيين في موسكو يوم الثلاثاء بدفاعات أفضل مضادة للطائرات.

وتسببت هجمات الطائرات المسيرة الأخيرة في أضرار جسيمة لمباني في المدن الروسية. وأوضح بوتين أنه حتى الآن، كان الدفاع الجوي موجها بشكل أكبر نحو الصواريخ والطائرات وبشكل أقل نحو الأجسام الطائرة الخفيفة والصغيرة.

ولم تؤكد أوكرانيا رسميا أنها أطلقت الطائرات المسيرة المعنية.

وهدد بوتين أوكرانيا بهجمات أعنف إذا لم يتوقف قصف الأراضي والمناطق الروسية. وتهاجم روسيا من جانبها أوكرانيا بطائرات مسيرة كل يوم تقريبا.

وقال بوتين أيضا إن الأمن سيتحسن على طول الحدود الروسية. لكن خطر القصف لا يزال قائما، حسبما قال في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي.

وأكد الرئيس الروسي: "بالطبع علينا حماية مواطنينا".